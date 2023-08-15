Владельцем взорвавшейся в Махачкале АЗС оказался судимый бизнесмен

Накануне в Махачкале взорвалась заправка «Нафта-24». Ее владельцем оказался 39-летний предприниматель Ибрагим Щамхалов, который в 2016 году уже был судим. Об этом сообщает Life.ru.

Несколько лет назад мужчину привлекли за незаконную предпринимательскую деятельность. Так, Ибрагим Щамхалов продавал сжиженный газ без специального разрешения. На этом деле он заработал крупную сумму: около 1,3 миллиона рублей.

Напомним, взрыв произошел в здании автосервиса на выезде из города. Огонь затронул расположенную рядом заправку. В результате инцидента не менее ста человек пострадали. Около 30 очевидцев скончались, среди них дети и беременная 18-летняя девушка.

Семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту, а 15 августа объявили днем траура во всем Дагестане.

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