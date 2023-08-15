Стекло вонзилось в лоб: подростка засыпало осколками и ножами при взрыве в Махачкале

Несовершеннолетнего жителя Махачкалы засыпало ножами и осколками в момент взрыва на АЗС. Мальчик находился в 50 метрах от заправочной станции в магазине, куда его привела мать. Женщина рассказала о случившемся корреспондентам Life.ru.

Сотрудница магазина, она же мать 16-летнего подростка, взяла сына с собой на работу в день трагедии. В момент взрыва несовершеннолетний стоял у прилавка с ножами. Эта случайность едва не стала роковой для юноши: холодное оружие посыпалось на него после того, как ударная волна достигла маркета. Подростку удалось избежать гибели, однако он получил несколько порезов, в том числе от осколков витрины — один из них вонзился в лоб.

После случившегося жительница Махачкалы обратилась вместе с сыном в больницу. Медики оказали несовершеннолетнему пациенту необходимую помощь. Госпитализировать юношу не стали, сейчас он находится дома и делает перевязки.

Ранее сообщалось, что при взрыве на заправочной станции в Махачкале погибла 18-летняя москвичка на 8 месяце беременности. Всего жертвами трагедии стали около 30 человек. Еще десятки — получили ранения.