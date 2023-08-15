При взрыве АЗС в Махачкале погибла 18-летняя москвичка на 8 месяце беременности

Поздним вечером 14 августа в Махачкале прогремел мощный взрыв. Он произошел на местной АЗС во время проведения техобслуживания. Сначала возникло возгорание, после чего раздался хлопок и взорвались цистерны. В результате, по предварительным данным, погибло около 30-ти человек. Среди них 18-летняя девушка из Москвы, которая находилась на позднем сроке беременности.

По данным Телеграм-канала Mash, два года назад молодая россиянка перебралась в столицу к мужу, но иногда приезжала в Дагестан к родным. На 8 месяце беременности она решила вновь навестить семью и отдохнуть в Махачкале, однако этот отпуск стоил ей жизни.

Родительский дом девушки находился недалеко от АЗС, на которой и произошел взрыв. В роковой вечер она вышла на прогулку подышать свежим воздухом и как раз прошла мимо заправки. Именно тогда и случилось возгорание. Беременная умерла прямо на месте. Вместе с ней погибли и ее родные.

Ранее в Якутии женщина едва не погибла от лап медведя, набирая воду на собственном участке.