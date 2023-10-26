ВИЧ-инфицированный россиянин заразил несовершеннолетнюю школьницу: знал о диагнозе

В Нижнем Тагиле 23-летнего мужчину подозревают в том, что он умышленно заразил несовершеннолетнюю девушку ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, правоохранителей заинтересовал монтажник, который ранее был судим за кражу. Он вступил в интимную связь с 17-летней жительницей и заразил ее инфекцией. При этом подозреваемый знал о своем диагнозе, но партнерше об этом не сказал.

Отмечается, что в отношении жителя возбуждено уголовное дело о заражении ВИЧ-инфекцией. Мужчине могут дать год лишения свободы.

Похожий случай произошел в Мурманской области. Там завели уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в сознательном заражении ВИЧ-инфекцией восьмиклассницы. В феврале 2023 года его осудили за половой акт с 15-летней девочкой. В ходе расследования выяснилось, что мужчина болен ВИЧ. Он состоит на учете. Злоумышленник скрыл этот факт от подростка. О близости с ним девочка рассказала следователям.

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