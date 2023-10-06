Житель Мурманской области сознательно заразил ВИЧ-инфекцией восьмиклассницу

В Мурманской области завели уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в сознательном заражении ВИЧ-инфекцией восьмиклассницы.

Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Уголовное дело возбуждено 4 октября. Мужчина помещен в СИЗО.

По информации источника, в феврале 2023 года его осудили за половой акт с 15-летней девочкой. В ходе расследования выяснилось, что мужчина болен ВИЧ. Он состоит на учете.

Злоумышленник скрыл этот факт от подростка. О близости с ним девочка рассказала следователям.

Ранее сообщалось, что москвич подал иск к бывшей жене, заразившей его ВИЧ. Он потребовал взыскать 30 млн рублей. По расчетам мужчины, эти средства потребуются на лечение в ближайшие 25 лет.