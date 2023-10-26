Бабушка стала фигурантом уголовного дела из-за угрозы расправой девятилетней внучке

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 55-летней жительницы Саратова, которая неподобающим образом вела себя с девятилетней внучкой. Бабушка оскорбляла девочку и угрожала ей убийством, передает News.sarbc.ru.

Момент унижения несовершеннолетней попал на камеру домофона. Так, 23 октября вечером женщина оскорбляла маленькую внучку у многоэтажки на улице Романтиков. На записи слышно, как бабушка называла девочку разными неприятными словами, а после пригрозила ей убийством. Запись с камеры домофона попала в Сеть. Происходящим на ней заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

В ходе выяснения обстоятельств инцидента стало известно, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении бабушки возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством. За подобное отношение к внучке жительнице Саратова грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Башкирии студенты вывезли в лес гимназиста и под угрозой убийства потребовали у него деньги. Кроме того, юношу избивали на протяжении двух часов.