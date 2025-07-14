Вертолет Ми-8 с пятью людьми на борту пропал по пути из Охотска в Магадан
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке по пути из Охотска в Магадан. Предварительно, на борту находились пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что вертолет вылетел из поселка Охотск в Хабаровском крае. Он должен был приземлиться в Магадане в семь вечера по местному времени. Однако в районе бухты Лошадиная экипаж перестал выходить на связь.
Предварительно, причиной пропажи стала вынужденная посадка из-за технической неисправности. По данным источника, из Магадана и Охотска вылетели спасатели.
Другие подробности случившегося пока неизвестны.
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