Освобожденная из турецкой тюрьмы 19-летняя россиянка намерена вернуть дочь

Освобожденная из турецкой тюрьмы россиянка намерена забрать дочь у приемной матери. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 19-летняя студентка намерена самостоятельно вырастить дочь Николь, которая сейчас живет в приемной семье в Подмосковье. Также россиянка планирует вернуться в Электросталь, но пока не задумывается о восстановлении в колледже, где училась на овощевода.

Отмечается, что отец ребенка так и не признал дочь, хотя обещал это сделать после теста ДНК. Россиянка родила от студента из Ногинска.

Также источник пишет, что в семье, в которой сейчас находится Николь, есть еще один приемный ребенок.

О подробностях освобождения 19-летней россиянки, родившей и бросившей ребенка в аэропорту Турции читайте здесь.

Также сообщалось, что выкинувшая младенца 15-летняя петербурженка ничего не знала о беременности. Школьница вела разгульный образ жизни.