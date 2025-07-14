Шишка стремительно росла: у жительницы Москвы нашли паразита в месте укуса комара

Пожилая жительница Москвы обратилась к медикам, так как на месте укуса комара у нее образовалась шишка, которая стремительно увеличивалась в размерах.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram- канал Shot, проведенное обследование вывило, что насекомое занесло под кожу женщины паразитарную инфекцию.

Болезненный шарик на плече экстренно удалили, однако при осмотре на шее у пациентки нашли еще одну аналогичную кисту, вызванную укусом комара – ее также удалили хирурги.

Медики отмечают, что киста после укуса комара — редкое явление, которое нельзя игнорировать. Паразитарная инфекция может вызывать тяжелые последствия.

По данным канала, пик комариной активности в Московском регионе ожидается 19 июля.

Ранее врачи спасли жителя Волхова Ленинградской области, который попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи подозревают, что мужчину укусил неизвестный паразит. На пальце мужчины осталась характерная для этого рана. Сам пациент сравнил укус с разрядом электрического тока.