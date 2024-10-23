Вдова бойца СВО 19 месяцев добивалась выплаты за погибшего мужа

Вдова участника СВО из Свердловской области 19 месяцев добивалась положенной ей выплаты за мужа. Об этом в личном Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

По словам депутата, подобный случай является рекордом бюрократии.

«19 месяцев жена погибшего участника СВО из Ирбитского района не могла добиться выплаты за Орден мужества, которым посмертно наградили ее мужа. Из-за волокиты, переходящей в беспримерный пофигизм ответственных лиц», – написал Иванов.

Чиновник уточнил, что супруг россиянки погиб в марте прошлого года. Через семь месяцев: в сентябре 2023-го, она получила страховку за гибель. В январе текущего года – денежное довольствие, а в мае – компенсацию за погребение.

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