Амурчанка накормила грудничка борщом и получила срок

Серышевский районный суд Амурской области вынес приговор матери семимесячного младенца, который скончался от кормления борщом, хлебом и пакетированным соком. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региональных судов.

В ведомстве рассказали, что россиянка ненадлежащим образом ухаживала за своим ребенком, вследствие чего он заболел острым гастроэнтеритом. Состояние ухудшил обед, который состоял из борща на бульоне из свинины, хлеба и пакетированного сока. Обнаружив, что у сына затруднено дыхание и нарушено сознание, амурчанка не стала вызывать скорую, а сама отнесла грудничка к педиатру. Ребенка доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Суд признал женщину виновной. Ее приговорили к семи месяцам ограничения свободы, в это время ей нельзя выезжать за пределы округа и менять место жительства без согласия специальных органов.

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