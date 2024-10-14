В Петербурге мигрант напал на ветерана СВО: что произошло

Мигрант напал на военного в Санкт-Петербурге. Подробности случившегося сообщает пресс-служба следкома Северной столицы.

В социальных сетях появилась информация, что мигрант, предположительно, избил человека в военной форме.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту случившегося.

«Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать по данному факту доследственную проверку», — сообщает пресс-служба ведомства.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее кандидат в депутаты Ялты Иван Сторожук вместе со своим отцом подрался с ветераном СВО из-за парковочного места. Пострадавшего госпитализировали в больницу с переломом черепа. Военный столкнулся с соседом на центральной площади Ялты и спросил, зачем тот паркуется прямо под подъездом, а не в положенном месте. После этого вопроса Сторожук сбил соседа с ног и запинал вместе со своим отцом, утверждает пострадавший.