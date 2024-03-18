Вцепилась зубами в ягодицы: акула напала на 13-летнюю девочку в Австралии

На австралийском пляже акула напала на 13-летнюю девочку и покусала ей ноги, живот и ягодицы. Отмечается, что ранее в том месте не наблюдали хищных рыб. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным источника, подросток пострадала 15 марта, когда отправилась поплавать недалеко от города Брисбен. Во время купания к ней подплыла акула и вцепилась ей в заднюю часть бедер. После этого она нанесла еще несколько ран школьнице и уплыла.

Девочку вытащили из воды и в здании местного серфинг-клуба остановили кровотечение, перевязали раны. Затем пострадавшая была доставлена в больницу. На данный момент ее жизни ничего не угрожает. Ее состояние стабильное. По словам начальника скорой помощи штата Квинсленд, юная пациентка отделалась легкими травмами.

Напомним, что в конце 2023 года дочь музыканта Анхеля Мартинеса погибла от нападения акулы. Она спасала от хищника пятилетнего сына.

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