Дочь известного музыканта погибла от нападения акулы в туристической зоне

26-летняя дочь музыканта Анхеля Мартинеса Мария Фернанда погибла после нападения акулы. Женщина спасала от хищника пятилетнего сына.

Трагедия произошла 2 декабря в мексиканском штате Халиско. Фернанда и ее сын отдыхали в туристической зоне. Они купались с сыном, но внезапно появилась акула.

Фернанда успела посадить мальчика на надувную лодку, пишет «Российская газета». Акула утащила ее под воду, а когда женщину вынесли на берег, она была мертва.

Дочь музыканта похоронили 4 декабря.

Издание StarHit уточняет, что трагедия произошла на Плайя-Мелаке в 20 метрах от берега. После происшествия пляжи в регионе закрыли.

Ранее сообщалось, что в Египте акула напала на туристку в зоне буйков на пляже при отеле. Девушка плавала вместе с молодым человеком: они приняли хищницу за тунца.