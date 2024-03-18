«Просто шел и упал»: российский лыжник внезапно умер во время марафона

В Кургане во время марафона неожиданно скончался лыжник из Екатеринбурга. По словам судьи состязания, мужчине оказали помощь, но было уже поздно. Об этом сообщает E1.ru.

Как стало известно, 61-летний россиянин занимался спортом с детства. Два месяца назад он получил титул мастера марафонов, преодолев 25 длинных дистанций. В его клубе, в котором он занимался, отметили, что он был примером для многих. Лыжник был активен и деятелен, поэтому многие до сих пор не верят в его смерть.

Главный судья марафона поделился, что скончавшийся спортсмен боролся за первое место, резко начал свой путь. Всего ему оставалось пройти два круга.

«Километре на 39-м, на подъеме упал. Просто шел и упал. Я сам не видел, это со слов очевидцев», - рассказал судья.

После того, как уральцу стало плохо, его эвакуировали. Однако спасти его уже не удалось. Причина смерти пока не называется.

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