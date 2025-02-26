В зоне СВО ликвидировали служившего в ВСУ украинского режиссера

Украинский режиссер рекламы Виталий Кокошко, который состоял в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ), ликвидирован в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом пишет агентство «Укринформ».

Кокошко был владельцем студии «Кинограф». Позднее он вступил в ряды ВСУ и принимал участие в боевых действиях в составе 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уточняется, что мужчина погиб на одном из направлений боевых действий.

Погибший в 1998 году основал рекламное агентство «Кинограф», которое трижды получало награду как «самое эффективное агентство года» на Украине. Вдобавок он был обладателем семи Гран-при и имел свыше 350 наград креативных рекламных фестивалей. Как режиссер и продюсер снял более 400 рекламных видео.

Ранее мы писали, что украинский актер Алексей Самойленко погиб в зоне СВО.

Также сообщалось, что в зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ кинорежиссера Станислава Притулу.