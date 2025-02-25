Среди его работ «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту»: украинский актер Алексей Самойленко погиб в зоне СВО

Украинский актер Алексей Самойленко, известный по театральным и телевизионным проектам, ликвидирован в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщают его близкие, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

Где и как погиб Самойленко, пока не известно. Выступавший против РФ актер сначала попал в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), а после отправился на фронт. Известие о его смерти поступило 19 февраля. Похороны и прощание с ликвидированным бойцом ВСУ пройдут в Киеве.

Самойленко хорошо известен на родине. Он появлялся в ряде экранных проектов. Среди них можно выделить такие сериалы, как «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту».

Ранее сообщалось о гибели кинорежиссера Станислава Притулу. Он, как и Самойленко, вступил в ряды украинской армии, а через некоторое время умер в зоне СВО.