В зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ кинорежиссера Станислава Притулу

Вступившего в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) кинорежиссера Станислава Притулу ликвидировали в зоне специальной военной операции (СВО). Ему было 40 лет.

Как пишет Газета.Ru, информацию о гибели кинодеятеля распространила в социальных сетях его жена Лариса Титаренко.

Известно, что Притула скончался 22 января. При этом обстоятельства и место гибели режиссера не раскрываются.

В 2014 году Притула участвовал в боях в Донбасе на стороне Киева. В 2022 году добровольно вступил в ВСУ и отправился в зону СВО.

Станислав Притула родился в Киеве. Он окончил национальный лингвистический университет. Возглавлял Госкино Украины.

Ранее в Курской области ликвидировали воевавшего за ВСУ актера Петра Великого. Ему было 48 лет.