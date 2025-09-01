«В жизни не чувствовал себя лучше»: президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о своей смерти

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал недавно появившиеся слухи о его смерти. В личном блоге в соцсети Truth Social американский лидер написал, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше». Об этом пишет aif.ru.

В минувшую пятницу, 29 августа, в Сети появились статьи о том, что глава Белого дома якобы два дня не появлялся на публике. Хештег #whereistrump (где Трамп — прим. ред.), стал одним из самых популярных в соцсетях.

Более того, по некоторым данным, порядка миллиону американцев в интернете попались посты о возможной смерти президента. Но сам Дональд Трамп успокоил озадаченных граждан, написав, что с ним все в порядке.

Ранее хирург Марат Ликаров объяснил огромный синяк на руке президента США Дональда Трампа, который американский лидер забыл замазать тональным кремом.

Также сообщалось, что администрация Белого дома поздравила американцев с Днем труда фотографиями Дональда Трампа на кассе ресторана McDonald's.