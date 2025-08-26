Не просто ушиб: почему у Трампа не проходит огромный синяк на руке

Рука Дональда Трампа снова оказалась в центре внимания. Обычно президент США маскирует кисть тональным кремом, под которым угадываются контуры большого синяка, но на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном он, видимо, забыл это сделать и показал гематому во всей красе, а затем спохватился и стал прикрывать ее другой рукой.

Причину появления этой травмы в разговоре с Kp.ru пояснил хирург Марат Ликаров.

Поводом для обсуждения стало недавнее заявление Белого дома о том, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность — заболевание, часто встречающееся у людей старше 70 лет, при котором нарушается отток крови. Болезнь обнаружили после участившихся отеков голеней президента.

Лечащий врач Трампа Шон Барбабелла уже комментировал ситуацию, заявив, что синяки на руке «пациента №1» — это «незначительное раздражение мягких тканей из-за частых рукопожатий, а также приема аспирина в качестве распространенного средства профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». При этом Барбабелла заверил, что Трамп находится в отличной физической форме и никаких серьезных болезней у него не обнаружено.