Не просто ушиб: почему у Трампа не проходит огромный синяк на руке
© Ben Curtis/Associated Press/East News
Рука Дональда Трампа снова оказалась в центре внимания. Обычно президент США маскирует кисть тональным кремом, под которым угадываются контуры большого синяка, но на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном он, видимо, забыл это сделать и показал гематому во всей красе, а затем спохватился и стал прикрывать ее другой рукой.
Причину появления этой травмы в разговоре с Kp.ru пояснил хирург Марат Ликаров.
Поводом для обсуждения стало недавнее заявление Белого дома о том, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность — заболевание, часто встречающееся у людей старше 70 лет, при котором нарушается отток крови. Болезнь обнаружили после участившихся отеков голеней президента.
Лечащий врач Трампа Шон Барбабелла уже комментировал ситуацию, заявив, что синяки на руке «пациента №1» — это «незначительное раздражение мягких тканей из-за частых рукопожатий, а также приема аспирина в качестве распространенного средства профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». При этом Барбабелла заверил, что Трамп находится в отличной физической форме и никаких серьезных болезней у него не обнаружено.
Хирург Марат Ликаров в целом согласился с коллегой.
«Скорее всего, личный врач Трампа не сильно соврал, говоря о здоровье 79-летнего президента», – считает эксперт.
Он подтвердил, что, судя по снимку, правая рука более отекшая, чем левая, что может свидетельствовать о хронической венозной недостаточности (ХВН).
«Синяки могут появляться у пациентов с хронической венозной недостаточностью из-за "хрупких" сосудов и вен на руках и приема лекарств, используемых для профилактики тромбозов. Аспирин - один из таких препаратов. В таком случае синяк может стать последствием рукопожатия», — отметил врач.
Ликаров добавил, что чаще всего венозная недостаточность не приводит к серьезным последствиям для здоровья. Однако «если отеки наблюдаются на нижних конечностях, без должного лечения это может привести к тромбоэмболии легочной артерии - ее закупорке тромбами».
Отвечая на предположение, что синяк может быть следствием постоянных капельниц, хирург опроверг это утверждение.
«Катетер для инфузии проще поставить в локоть, чем в ладонь. Кроме того, синяк от инфузии должен "цвести" и менять цвет», – поделился эксперт.
Впервые снимки с синяком на руке американского лидера появились еще в августе прошлого года.
