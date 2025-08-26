НЕОЖИДАННО
Опубликовано 26 августа 2025, 20:21
2 мин.

Не просто ушиб: почему у Трампа не проходит огромный синяк на руке

Хирург Ликаров объяснил огромный синяк на руке президента США Дональда Трампа.
© Ben Curtis/Associated Press/East News

Рука Дональда Трампа снова оказалась в центре внимания. Обычно президент США маскирует кисть тональным кремом, под которым угадываются контуры большого синяка, но на встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном он, видимо, забыл это сделать и показал гематому во всей красе, а затем спохватился и стал прикрывать ее другой рукой.

Причину появления этой травмы в разговоре с Kp.ru пояснил хирург Марат Ликаров.

Поводом для обсуждения стало недавнее заявление Белого дома о том, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность — заболевание, часто встречающееся у людей старше 70 лет, при котором нарушается отток крови. Болезнь обнаружили после участившихся отеков голеней президента.

Лечащий врач Трампа Шон Барбабелла уже комментировал ситуацию, заявив, что синяки на руке «пациента №1» — это «незначительное раздражение мягких тканей из-за частых рукопожатий, а также приема аспирина в качестве распространенного средства профилактики сердечно-сосудистых заболеваний». При этом Барбабелла заверил, что Трамп находится в отличной физической форме и никаких серьезных болезней у него не обнаружено.

© Alex Brandon/Associated Press/East News

Хирург Марат Ликаров в целом согласился с коллегой.

«Скорее всего, личный врач Трампа не сильно соврал, говоря о здоровье 79-летнего президента», – считает эксперт.

Он подтвердил, что, судя по снимку, правая рука более отекшая, чем левая, что может свидетельствовать о хронической венозной недостаточности (ХВН).

«Синяки могут появляться у пациентов с хронической венозной недостаточностью из-за "хрупких" сосудов и вен на руках и приема лекарств, используемых для профилактики тромбозов. Аспирин - один из таких препаратов. В таком случае синяк может стать последствием рукопожатия», — отметил врач.

Ликаров добавил, что чаще всего венозная недостаточность не приводит к серьезным последствиям для здоровья. Однако «если отеки наблюдаются на нижних конечностях, без должного лечения это может привести к тромбоэмболии легочной артерии - ее закупорке тромбами».

Отвечая на предположение, что синяк может быть следствием постоянных капельниц, хирург опроверг это утверждение.

«Катетер для инфузии проще поставить в локоть, чем в ладонь. Кроме того, синяк от инфузии должен "цвести" и менять цвет», – поделился эксперт.

Впервые снимки с синяком на руке американского лидера появились еще в августе прошлого года.

