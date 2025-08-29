Американцев поздравили с предстоящим Днем труда фотографией Дональда Трампа из «МакАвто»

В США скоро начнутся празднования по случаю ежегодного Дня труда. В этот раз Белый дом решил поздравить американцев необычной фотосессией президента Дональда Трампа.

«Почти наступили выходные по случаю Дня труда», — говорится в сообщении.

Национальный праздник Labor Day отмечается в Соединенных Штатах в первый понедельник сентября. В 2025 году он выпадает на самый первый день месяца.

Накануне Дня труда Белый дом опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован на территории РФ) фотографии американского лидера в образах обычного рабочего человека. В частности, на одной из них он машет рукой на выдаче заказов «МакАвто» в ресторане быстрого питания McDonald's. Также есть фото Трампа в каске строителя и за рулем грузовика.

Трампу не в первой пробовать себя в роли сотрудника McDonald's. В октябре 2024 года, пока он был только кандидатом в президенты, политик поработал в заведении этой сети в Пенсильвании.

