В Южно-Сахалинске водитель санитарной машины умер за рулем на глазах у пациента

В Южно-Сахалинске водитель санитарной машины внезапно скончался прямо за рулем. В этот момент в салоне находился пациент, которого должны были доставить домой. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчета».

По данным источника, все произошло 6 декабря. Водитель вез супружескую пару по их адресу, как вдруг ему стало плохо. Помочь мужчине не удалось, и он умер, из-за чего автомобиль вылетел на тротуар, где и затормозил. Находящиеся в салоне пассажиры не пострадали.

Что именно стало причиной ухода из жизни россиянина, пока неизвестно. Обстоятельства выясняются. На месте работали сотрудники скорой помощи и городские спасатели.

Ранее в Барнауле женщина с собакой упала в колодец на глубину более двух метров. Чтобы спасти россиянку с животным, пришлось привлекать спасателей.

Также в Москве недавно скончался 78-летний пенсионер, который пытался вытащить машину супруги из сугроба. Из-за перенапряжения у него случился приступ эпилепсии. Медики ничего не успели сделать, так как он умер еще до их приезда.