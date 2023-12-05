В Барнауле женщина с собакой упала в колодец на глубину более двух метров

В Барнауле женщина провалилась в канализационный люк во время прогулки с собакой. Выбраться из западни им помогли спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

Женщина пошла во двор на прогулку с собакой. Она не заметила открытый колодец, припорошенный снегом, и в итоге упала в него вместе со своим питомцем.

Прибывшие на место спасатели вызволили женщину и ее собаку. В ведомстве уточнили, что она провалилась на глубину более двух метров.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору провести проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, установить причины и условия произошедшего», — пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

Устанавливают обстоятельства случившегося и следователи СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что однофамилец Валерия Меладзе из Кудрово провалился в открытый люк. В местной больнице у него диагностировали ушиб поясничной области, грудной клетки и ссадину правого колена. Спустя некоторое время мужчину отпустили домой.