В Москве 78-летний пенсионер умер, выталкивая машину жены из сугроба

В Москве 78-летний пенсионер умер, пытаясь вытолкать машину супруги из сугроба. Во время этого у мужчины случился приступ эпилепсии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, мужчине стало плохо в Тверском районе столицы. Из-за прошедших в городе снегопадов автомобиль его жены застрял в снегу. Женщина попросила мужа помочь ей на выезде и немного подтолкнуть машину. Однако от перенапряжения россиян почувствовал себя неважно.

Поняв, что у супруга приступ, москвичка сразу же вызвала бригаду скорой помощи. Но медики уже ничего не успели сделать. Пенсионер скончался еще до их приезда.

Точная причина смерти мужчины еще устанавливается. Она будет известна после судмедэкспертизы. Есть информация, что он переболел ковидом, и последствия от него мог усугубить припадок.

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