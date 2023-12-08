В Южно-Сахалинске пенсионер упал с четвертого этажа больницы и умер
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В Южно-Сахалинске пожилой местный житель упал с четвертого этажа больницы. Об этом сообщает astv.ru.
По данным источника, ЧП произошло сегодня утром в одном из корпусов больницы имени Анкудинова. 73-летний россиянин выпал из окна четвертого этажа. В результате падения пенсионер получил травмы, несовместимые с жизнью. Врачам не удалось спасти его.
В настоящий момент причина произошедшего неизвестна. Личность погибшего пенсионера также не раскрывается. Правоохранители организовали проверку, чтобы установить детали ЧП.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске водитель санитарной машины внезапно умер прямо за рулем. Примечательно, что в этот момент в салоне находился пациент, которого доставляли домой.
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