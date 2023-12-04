В Москве обнаружили тело замерзшего мужчины

В Москве найден труп замерзшего мужчины. Об этом сообщает Regnum.

По данным источника, тело мужчины на пересечении Варшавского шоссе и ЦКАД обнаружила пассажирка автобуса днем 2 декабря. Женщина обратилась в полицию и рассказала о месте, где она нашла замерзшего москвича. Уточняется, что замерзший россиянин лежал в расстегнутой куртке.

Выяснилось, что к моменту обнаружения мужчина был мертв уже двое суток. Предполагается, что он скончался от переохлаждения, однако в состоянии гипотермии пытался освободиться от одежды.

Полицейские установили, что погибшим оказался 43-летний уроженец Ставропольского края. Тело отправили на судмедэкспертизу.

Ранее в Москве в центре реабилитации подростков нашли тело 15-летней девочки.