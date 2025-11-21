В ЯНАО пропала семья оленеводов с четырьмя маленькими детьми. Об этом сообщает URA.RU.

В Надымском районе ЯНАО семья с четырьмя детьми в возрасте от полутора до шести лет потерялась в тундре из-за сломавшегося снегохода. По информации источника, в ночь на 21 ноября глава семейства смог связаться по спутниковому телефону со спасательной службой. Мужчина рассказал, что с женой и несовершеннолетними детьми отправился в стойбище в районе озера Сорото, где находится стадо оленей.

После поступления сигнала на поиски выехали спасатели «Ямалспас». Работы ведутся в районе трассы Надым — Салехард.

Также осенью 2025 года стало известно о пропаже семьи Усольцвых. Ни волонтеры, ни служба МЧС не могут найти россиян. Выдвигаются различные версии об их судьбе. Супругов даже подозревают в побеге из страны.

