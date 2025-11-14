В местах, где ищут семью Усольцевых, пропала девятилетняя девочка

В Красноярске пропала девятилетняя девочка по имени Арина – о ее местонахождении ничего неизвестно с 14 ноября. Напомним, так же зовут дочь Усольцевых, которые пропали в красноярской тайге 28 сентября.

Об исчезновении ребенка в тех же местах пишет aif.ru.

В региональном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что заявка от родителей поступила недавно. Идет процесс сбора информации, уточняются данные, необходимые для поиска.

Попутно идет сбор добровольцев. В «ЛизаАлерт» сообщили, что многие откликнулись и готовы к поиску.

Пропавшая девочка была в черном комбинезоне и фиолетовой шапке. Девочка имеет рост 140 см, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами.

Ранее сообщалось, что в машине пропавших Усольцевых нашли тайник, где лежали 600 тыс. рублей. Деньги находились под рулевой панелью.

Напомним, в сентябре супруги Усольцевы отправились в поход с пятилетней дочерью. Спустя время они перестали выходить на связь. Рассматривались версии о несчастном случае и побеге за границу. Известно, что глава семьи был бизнесменом.