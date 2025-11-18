В Таиланде заметили людей, похожих на пропавших в красноярской тайге Усольцевых

Людей, похожих на пропавших Усольцевых, заметили в Таиланде. Русскоговорящие жители страны рассказали, что семья вела себя подозрительно. Однако действительно ли это исчезнувшие в тайге Красноярского края россияне или же нет, пока неизвестно. Подробности сообщает «Царьград».

По данным источника, Ирину, Сергея и их пятилетнюю дочь Арину могли видеть за границей. Местные признались, что супруги были замкнуты, избегали общения и редко появлялись на людях. Спустя неделю они съехали из бунгало, хотя жилье было оплачено на месяц вперед.

«По словам владельца недвижимости, они предъявили тайские документы при оформлении аренды», — сообщил источник.

Проживающие в Таиланде россияне обратились в консульство России в Бангкоке и передали информацию о подозрительной семье. Впрочем, даже если это действительно Усольцевы, остается неясным, как они могли покинуть страну незамеченными. Сын супругов отрицает версию, что его родители и сестра могли сбежать, ничего ему не сказав. Он делился, что они оставили дома кота, не брали с собой много вещей и даже не заговаривали о переезде. По его мнению, у них не было причин уезжать.

Ранее в местах, где ищут семью Усольцевых, пропала девятилетняя девочка.