В Воронежской области женщину-пешехода переехали три автомобиля

В Воронежской области произошла массовая авария, в которой погибла женщина. Ее переехали сразу три автомобиля. Об этом сообщает ГУМВД по региону в Telegram-канале.

По данным источника, россиянку сбили около семи утра 30 ноября в Лискинском районе. Сначала на нее наехал водитель за рулем ВАЗ-2115, а после она попала под колеса машин Nissan Almera и «Волга».

От полученных травм женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Отметим, что ей было 55 лет.

По факту случившегося проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства смерти местной жительницы.

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