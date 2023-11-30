В оздоровительном лагере на Урале внезапно умерла 15-летняя девочка-вожатая

В городе Лесном Свердловской области в оздоровительном лагере скончалась 15-летняя девочка-вожатая. Ей стало плохо во время занятий в актовом зале. Подробности узнало издание E1.ru.

По данным источника, смерть подростка наступила на глазах воспитателей и детей. Внезапно она почувствовала себя дурно, а затем и вовсе потеряла сознание. Сразу же были вызваны дежурный врач и скорая помощь, но реанимировать ребенка уже не удалось.

По словам директора лагеря, до этого погибшая девочка не жаловалась на проблемы со здоровьем. На данный момент все еще неизвестно, что именно стало причиной смерти. Ведется расследование. Уже удалось выяснить, что вожатая не вступала в конфликты к другими детьми. Она прибыла на автобусе вместе со всеми в 16:05, а потеряла сознание в 17:30.

Ранее в Сургуте ребенку придавило голову и руки дверьми автобуса. Отмечалось, что водитель не реагировал на происходящее, пока мать пострадавшего не стала кричать. О состоянии мальчика на данный момент нет информации.