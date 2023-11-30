В Алтайском крае пропавшего 8-летнего мальчика-инвалида нашли мертвым в реке

В Алтайском крае обнаружили тело 8-летнего мальчика-инвалида. Он находился без признаков жизни в реке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Как стало известно, школьник проживал в селе Нижнекаменка. Днем 27 ноября он гулял вместе с матерью во дворе, но потом неожиданно пропал. Предварительно, мать мальчика отвлеклась и зашла в дом, а когда вернулась, сын уже ушел в неизвестном направлении.

Пропавшим ребенок числился недолго. Уже вечером его обнаружили без сознания в реке Каменка. Реанимировать несовершеннолетнего не удалось.

В настоящий момент проводится расследование. Пока неизвестно, как именно скончался мальчик. Следователи лишь сообщили, что на теле не было обнаружено признаков насилия. Проводятся проверки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Свердловской области внезапно умерла 15-летняя девочка-вожатая. Она скончалась во время занятий в оздоровительном детском лагере на глазах у воспитателей и сверстников. Как отметила директор учреждения, до этого подросток не жаловалась ни на какие проблемы со здоровьем.