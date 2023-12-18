В Воронежской области возле подвала дома обнаружили завернутого в плед младенца. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж».

По информации источника, 16 декабря 2023 года был обнаружен брошенный ребенок. Новорожденную девочку оставили в подъезде, завернув в теплый плед. Она лежала на лестничной площадке, ведущей в подвал дома. Очевидцы сообщают, что ребенок был одет по возрасту и сезону.

На данный момент младенец находится под присмотром врачей. Сотрудники правоохранительных органов ищут мать ребенка. Возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками СК организован комплекс мероприятий, направленных на установление лица, оставившего ребенка. Отрабатываются жилые дома данного микрорайона, изучаются записи с камер видеонаблюдения», — сообщили в СК.

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