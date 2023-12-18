Трехлетняя девочка умерла после двух отказов матери от госпитализации

В Омской области трехлетняя девочка умерла после того, как ее мать дважды отказалась от госпитализации, предпочитая лечение дома. Информацию об этом передает источник ИА Регнум.

В ночь с 10 на 11 декабря у ребенка начались проблемы: высокая температура и боли в животе. Ее 23-летняя мать вызвала скорую помощь. Врачи рекомендовали госпитализацию, но женщина, утверждая, что обучается в медицинском колледже, решила лечить ребенка дома, ссылаясь на собственные навыки. Утром появилась сыпь, и снова вызвали врача, предложившего госпитализацию, однако мать отказалась от этой меры. Состояние ребенка резко ухудшилось, и, вызвав скорую в третий раз, удалось госпитализировать девочку, но, к сожалению, было уже поздно.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала менингококковая инфекция с развитием менингококкового сепсиса. Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст 109 УК РФ).

Сейчас проводится расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стали известны подробности инцидента, который произошел в Екатеринбурге. Там местная жительница решила избавиться от ребенка и выбросила его в сугроб. Сейчас младенец находится в больнице, его состояние по-прежнему тяжелое.