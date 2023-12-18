SHOT: в Москве 17-летний парень расстрелял мужчину, оскорблявшего его мать

В Москве 17-летний парень расстрелял мужчину, оскорблявшего его мать. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, стрельба произошла в ночь на 17 декабря в районе Митино. Тогда ученик 11 класса напал с ружьем на 38-летнего мужчину. Парень отметил, что у потерпевшего произошел конфликт с его матерью. Он решил заступиться за женщину и выстрелил гражданину Азербайджана 6 раз в голову. Мужчину увезли в реанимацию. У него выявили открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ранение свода черепа. На данный момент врачи борются за его жизнь.

Школьник отметил, что взял травматический пистолет у дяди из сейфа. По информации источника, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Юноше грозит до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось о том, что открывшая стрельбу в школе девочка из Брянска прощалась с мамой словами «не вой». Напомним, что ученица 8 класса пришла ко второму уроку с отцовским дробовиком и убила сверстницу. Подробности смотрите в этой статье.