В Воронежской области найдена мертвой мать восьмерых детей

В Воронежской области было найдено тело многодетной матери. Как именно погибла женщина, пока неизвестно, но, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Как стало известно, обнаружили мертвую россиянку 20 ноября. Однако, по словам местных жителей села Рождественская Хава, она скончалась еще 17 ноября. На протяжении трех дней никто не знал о ее уходе из жизни, несмотря на то, что воспитывала женщина восьмерых детей – шесть девочек и двух мальчиков.

Отметим, что в пресс-службе регионального управления СК подтвердили смерть многодетной матери. Однако обстоятельства еще до конца не ясны. Расследование продолжается.

Ранее в Хабаровске обнаружили тела пятилетнего ребенка и его 33-летней матери. На трупе мальчика нашли следы насильственной смерти. А вот женщина, вероятно, покончила с собой.

Также в Санкт-Петербурге завершились поиски девушки, которая пропала после ссоры с бойфрендом. Ее нашли мертвой на крыше завода.