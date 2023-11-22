В Хабаровске нашли трупы 5-летнего мальчика и его матери

В Хабаровске при загадочных обстоятельствах погибли пятилетний ребенок и его 33-летняя мать. Их трупы были найдены в разных местах – тело мальчика находилось в квартире на Волочаевской улице, а женщины возле дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, следователи предполагают, что несовершеннолетний был убит, так как были обнаружены следы насильственной смерти. А вот его родительница, вероятно, могла покончить с собой. Пока остается неясным, кто именно расправился с ребенком и по какой причине.

Расследование продолжается. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Прокуратура намерена дать оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в подмосковных Люберцах соцработница убила своего подчиненного в квартире пенсионера-подопечного. Известно, что работник был ее возлюбленным, и преступление было совершено в ходе ссоры между ними. После того, как женщина лишила жизни бойфренда, она попыталась все выставить так, будто на него напали неизвестные. Однако скрыть свою причастность ей не удалось.