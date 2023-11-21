Пропавшую после ссоры с бойфрендом петербурженку нашли мертвой на крыше завода

В Санкт-Петербурге завершились поиски 25-летней девушки, которая пропала еще в начале ноября. Ее тело обнаружили на крыше завода на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, исчезновение молодой петербурженки произошло после того, как она поссорилась с бойфрендом. На протяжении двух недель оставалась надежда, что найти ее удастся живой. Однако на момент обнаружения она уже была мертва. Труп погибшей снимали спасатели при помощи альпинистского снаряжения.

Отметим, что на сегодняшний день неизвестно, как именно умерла девушка, и есть ли к этому причастные. Обстоятельства выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве под зданием ресторана нашли останки более 10-ти человек. Черепа заметили во время строительных работ. Кости, а именно 10 черепов, 17 позвонков и 30 ребер, находились на глубине примерно 3,5 метров.

Также в Свердловской области обнаружили мертвой в реке восьмилетнюю девочку. По предварительным данным, ребенок провалился под лед и утонул.