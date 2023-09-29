В Воронежской области друзья едва не сожгли 17-летнего именинника, поздравляя его

В Воронежской области друзья едва не сожгли именинника, поздравляя его. Об этом сообщает портал РЕН ТВ.

По информации источника, парень едва не сгорел заживо, когда друзья обсыпали его мучной пылью. Инцидент произошел в день 17-летия потерпевшего.

На кадрах, распространившихся в Сети, заметно, как товарищи поднесли имениннику торт со свечами и обсыпали его мукой. Пыль мгновенно вспыхнула, и загоревшийся парень бросился бежать. Местный житель чудом не получил серьезных травм: у него опалило только ресницы. Незадолго до возгорания подростка облили шампанским. Именно это его уберегло от ожогов.

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