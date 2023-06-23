В Санкт-Петербурге 59-летний мужчина бросил окурок в сторону газовых баллонов и загорелся. Об этом сообщает портал «78.ru».

По данным источника, на отгрузочной площадке строительной компании пустые газовые баллоны стояли в месте, предназначенном для курения. Потерпевший бросил окурок в их сторону, однако внезапно оставшийся в баллонах газ вспыхнул.

Местного жителя доставили в тяжелом состоянии в ожоговую реанимацию. У него диагностировали ожоги первой и второй степени. Также у мужчины на 50% обгорела левая нога.

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