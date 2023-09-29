В Чувашии мальчик поймал на рыболовный крючок нос своей сестры. О полученной травме девочки рассказала официальная группа Республиканской детской клинической больницы ВКонтакте.

По информации источника, дети отправились на рыбалку, которая закончилась несчастным случаем. Закинув удочку, мальчик зацепил нос сестры рыболовным крючком. Медицинские сотрудники успешно извлекли инородное тело. После этого ребенка отправили в удовлетворительном состоянии домой.

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