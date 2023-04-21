В Воронеже шестилетний мальчик вернулся с урока физкультуры с переломами двух позвонков

В Воронеже шестилетний мальчик получил перелом позвоночника во время занятия по физкультуре в местном детском саду. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета на своем сайте.

По данным источника, инцидент произошел еще в марте в детском саду в Советском районе города. Ребенок травмировался на занятии по физической культуре. Врачи после осмотра диагностировался у него компрессионный перелом двух смежных позвонков. Следователи выясняют обстоятельства, которые привели к этому.

По результатам доследственной проверки, возбуждено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее мы писали о том, как в Симферополе ученик девятого класса умер во время урока физкультуры. Школьнику стало плохо после пробежки, он упал и потерял сознание. В учебное заведение приезжала скорая. Врачи зафиксировали две клинических и одну биологическую смерть.

Еще один инцидент случился в Адыгее, где 10-летняя школьница подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла от сепсиса. Родные получили справку, где была указана причина смерти – стрептококковая пневмония и острый сепсис. Но они заявили, что у их дочери не было никаких хронических и инфекционных заболеваний.