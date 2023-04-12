Подвернула ногу и умерла: трагедия с 10-летней школьницей на уроке физкультуры

Школьница из Адыгеи подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла. Сейчас выясняются обстоятельства смерти 10-летней девочки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нетипичная Адыгея».

По данным источника, ученица была на уроке физкультуры, где подвернула ногу. Ее доставили в районную Красногвардейскую больницу, где осмотрели и отпустили. Врач сказал, что это простое растяжение, посоветовал греть больное место, выписал мазь и обезболивающее.

Когда родители с ребенком вернулись домой, то ему стало хуже. У девочки посинели губы, поднялась высокая температура. Ее увезли на скорой в больницу и отправили в реанимацию. Через полтора часа она умерла.

Родные получили справку, где была указана причина смерти – стрептококковая пневмония и острый сепсис. Но они заявили, что у их дочери не было никаких хронических и инфекционных заболеваний.

Следственный комитет уже начал проверку. Тело ученицы направлено в морг для повторного установления причины смерти. Осматривавший врач отметил, что исключает вероятность своей ошибки.

Ранее мы писали о том, как в Симферополе ученик девятого класса умер во время урока физкультуры. Школьнику стало плохо после пробежки, он упал и потерял сознание. В учебное заведение приезжала скорая. Врачи зафиксировали две клинических и одну биологическую смерть.