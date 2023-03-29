Сердце останавливалось 3 раза: девятиклассник умер на уроке физкультуры в Симферополе

В Симферополе ученик девятого класса умер во время урока физкультуры. Информацию об этом подтвердили в Минздраве Крыма, пишет «Крыминформ».

По данным источника, трагедия произошла во вторник днем, 28 марта. Школьнику стало плохо после пробежки, он упал и потерял сознание. В учебное заведение приезжала скорая. Врачи зафиксировали две клинических и одну биологическую смерть.

«Сердце останавливалось 3 раза, все длилось около полутора часов. Мальчик был сердечником с высоким давлением», – рассказал порталу очевидец произошедшего.

СМИ пишут, что по неофициальным данным у подростка ранее были проблемы с сердцем, но он имел допуск к занятиям физкультурой. В пресс-службе Минздрава Крыма подтвердили смерть школьника.

Напомним, что это не единственный за последнее время случай смерти ребенка во время урока физкультуры. Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге семиклассница умерла прямо на занятии. Весь класс наблюдал за тем, как откачивали школьницу. Но девочку не удалось спасти.

Также был случай, когда 14-летнему мальчику разорвали мочевой пузырь во время урока физкультуры в Екатеринбурге. Сообщается, что одноклассник пнул мальчика в живот. Пострадавший рассказал об этом отцу только после учебы, он пожаловался на плохое состояние.