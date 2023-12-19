В Воронеже два балкона многоквартирного дома обрушились на припаркованные машины

В Воронеже в жилом доме два балкона рухнули на припаркованные машины. Об этом пишет Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

По данным источника, ЧП произошло в ночь на 18 декабря на улице Пушкина. Обвалились балконы третьего и четвертого этажей со стороны двора — бетонные плиты и арматура упали на стоявшие у здания авто и повредили их. В результате инцидента никто не пострадал.

Как уточнили коммунальщики, обветшавшие конструкции могли не справиться с тяжестью мокрого снега. В минувшем году, после падения двух других балконов в том же доме, его износ оценили в 70-85 процентов.

УК огородила опасные зоны аварийными лентами и оповестила жильцов. С того момента Госжилинспекция и прокуратура пытались через суд заставить коммунальщиков демонтировать ненадежные балконы.

Первые два суда ГЖИ удалось выиграть, однако УК подала апелляцию и Воронежский областной суд отменил их решение.

Ранее сообщалось, что в Липецке 13-летний подросток пострадал в результате падения снежной массы с крыши школы.

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