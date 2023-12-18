В Ивановской области школьник погиб под колесами трактора

В Ивановской области восьмилетний мальчик оказался под колесами трактора и погиб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло накануне утром в поселке Каменка. Школьник играл рядом с фермой и решил забраться под работающий трактор, в результате чего его намотало на вращающийся вал отбора мощности.

Уточняется, что работающий трактор без присмотра оставил дедушка погибшего мальчика.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и детали ЧП.

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