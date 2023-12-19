В российском городе на 13-летнего подростка с крыши школы упала снежная масса

В Липецке 13-летний подросток пострадал в результате падения снежной массы с крыши школы. Об этом сообщает GOROD48.

По данным источника, ЧП произошло сегодня утром. В результате падения снега школьник не получил видимых травм, однако его все равно отправили на обследование в больницу. После осмотра ребенка отправили домой.

В настоящий момент в школе создали специальную комиссию, которая будет заниматься выяснением причин произошедшего.

В то же время в городском департаменте образования уточнили, что место, где произошло ЧП, было обнесено сигнальной лентой. Тем не менее школьник ее проигнорировал.

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