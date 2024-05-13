В Воронеже 40 курсантов института МВД отравились в майские праздники

В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление. С 9 по 10 мая 40 курсантов пожаловались на боли в животе и тошноту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в майские праздники врачам поступило множество звонков от студентов ВУЗа. У всех были похожие симптомы, указывающие на острую кишечную инфекцию. Из сорока курсантов госпитализация потребовалась семерым. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

На данный момент состояние пациентов оценивают как удовлетворительное. Пока неизвестно, чем именно и при каких обстоятельствах они могли отравиться. Причины выясняются.

Ранее в Подмосковье загадочно умерла 12-летняя школьница. Пятиклассницу нашли мертвой в квартире. Сообщалось, что девочка жаловалась на головные боли, с которыми не справлялись таблетки. К прибытию медиков она уже была мертва.

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