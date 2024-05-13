В Подмосковье загадочно умерла 12-летняя девочка

Труп пятиклассницы обнаружили в квартире в одном из городов на востоке Московской области. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло накануне. Три сестры, вернувшись из воскресной школы, сели ужинать. Старшая из девочек после приема пиши почувствовала сильнейшую головную боль, однако о недомогании решила не рассказывать близким. Через некоторое время школьница попросила у матери деньги, чтобы сходить с одной из сестер в супермаркет за чипсами. Россиянка выдала девочкам необходимую сумму, после чего дети отправились в магазин.

После покупки товаров состояние девочки ухудшилось – у нее усилились головные боли в лобной части головы. Девочка вместе с сестрой вернулась домой и попросила у матери обезболивающее, затем ее стало тошнить. Женщина испугалась и вызвала скорую помощь, однако, когда отошла в спальню, пятиклассница потеряла сознание.

Следуя советам медработника, мать перетащила школьницу в спальню, где положила ее на спину, завернув голову на бок. Прибывшим на место медикам не удалось спасти девочку.

По предварительной информации, причиной смерти стал разрыв аневризмы сосуда головного мозга. Мать скончавшейся заявила, что ребенок не имел никаких сердечных заболеваний, редко школьница могла испытывать головные боли, однако после употребления таблетки детского обезболивающего состояние улучшалось.

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