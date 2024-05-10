Проходил с ним несколько месяцев: в Бурятии спасли ребенка, проглотившего деталь от конструктора

Четырехлетний ребенок проглотил деталь от конструктора в Бурятии. Мальчик ходил с ней несколько месяцев, пока ему не помогли врачи.

Ребенок несколько месяцев страдал от затяжного кашля. При этом лекарства не давали никакого эффекта. Его родители обратились за помощью к медикам в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

Врачи выяснили, что причиной кашля стала деталь от конструктора, которую случайно вдохнул малыш. Инородное тело застряло в легком и стало причиной кашля, рассказали в больнице.

Как пояснила врач-пульмонолог Бальжит Балданова, медики обнаружили деталь от конструктора длиной 1 см и шириной 6 мм в нижней доле левого легкого ребенка.

«Эндоскопическим путем деталь из левого легкого была удалена. Проведена коррекция лечения», — рассказала доктор.

Ребенка уже выписали домой: сейчас он чувствует себя хорошо. В конце мая малыш придет на повторную консультацию к пульмонологу.

Похожая ситуация ранее случилась в Дагестане. Девятимесячная девочка проглотила иглу и проходила с ней неделю, а после скончалась на операционном столе.